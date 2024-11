Die Pflege im Alter wird immer wichtiger. Heute sind bereits 23,5 Prozent aller Kärntnerinnen und Kärntner älter als 65 Jahre, 2050 werden es 33,5 Prozent sein. In Kärnten gibt es seit 2019 die Pflegenahversorgung. 2022 kam das vom Bund initiierte und finanzierte fast gleichlautende Pilotprojekt des Community Nursing zum Kärntner Projekt hinzu. Jetzt verschränkt das Land beides zu einem gemeinsamen Angebot - und hat sich zum Ziel gesetzt, in allen 132 Gemeinden des Landes so eine Pflegenahversorgung anzubieten.