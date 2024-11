Wenn Thomas Glatz erzählt, was er beruflich macht, kann einem schon ein leichter Schauer über den Rücken laufen. Denn der Weststeirer hat sich der Kälte verschrieben – oder genauer gesagt der Gewerbe- und Industriekältetechnik. Am 1. Mai hat er die TTM Kältepartner GmbH übernommen und lud am vergangenen Donnerstag, dem 14. November, Geschäftspartner und Freunde zur Eröffnungsfeier des neuen Firmenstandorts in der Maltesergasse 8/12 in Voitsberg ein.