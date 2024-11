Es war ein ausgelassenes Fest mit zahlreichen prominenten Gästen, die das 60-jährige Jubiläum des Gymnasiums Köflach feierten, doch so schön das Fest am vergangenen Freitag war, für Direktorin Gudrun Finder endete es mit einem Schock: Als sie zu ihrem Auto in der Tiefgarage kam, fand sie das Cabrio mit Messerstichen demoliert vor. Das Dach war zerfetzt worden, die Scheibenwischer verbogen. „Das war kein Lausbubenstreich, das hat mir auch die Polizei bestätigt. Das war ein gezielter Anschlag auf mich, oder meine Rolle, die ich in der Schule ausübe“, befürchtet die Pädagogin.