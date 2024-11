Großer Andrang herrschte am Freitag, dem 8. November, beim Tag der offenen Tür am BG/BRG/BORG Köflach. Kinder, Jugendliche und Eltern hatten die Möglichkeit, das Schulgebäude und die Angebote des Gymnasiums kennenzulernen. An mehreren Stationen konnten sich die Besucherinnen und Besucher über die verschiedenen Fächer und das Kursangebot informieren.