Der Gesang des Schulchors erklingt in der Aula, im Chemiesaal wird ein farbenfrohes Experiment durchgeführt und Schülerinnen und Schüler berichten auf Englisch, Spanisch und Französisch von ihren Sprachreisen. Am „Tag des Gymnasiums“ zeigten die Oberstufenschüler des BG/BRG/BORG Köflach, was ihre Schule alles zu bieten hat. Am 10. November fanden nämlich steiermarkweit Aktionen statt, die auf die Besonderheiten der allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) im Vergleich zu den berufsbildenden (BHS) aufmerksam machten.