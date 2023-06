260 Sportler schwitzen bei Hindernislauf über Sandplatz und Sprungkästen

Mit einer Rekordteilnehmerzahl fand am Freitag der Hindernislauf "Miothlon" am BG/BRG/BORG in Köflach statt. Erstmals konnten auch Absolventen gegen Schüler und motivierte Lehrer antreten.