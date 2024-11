Im Schuljahr 1961/62 mussten 30 Schüler aus dem Bezirk Voitsberg noch täglich mit dem Bus nach Graz pendeln, um ein Gymnasium besuchen zu können. Ein Jahr später waren es schon dreimal so viele und 1964 wurde schließlich eine Expositur des BG/BRG Lichtenfels in Köflach eröffnet – die Geburtsstunde des heutigen BG/BRG/BORG Köflach. 60 Jahre später lud das Gymnasium am Mittwoch, unter dem Motto „United Talents – gestern, heute, morgen“ zur großen Jubiläumsfeier ein.