Am Hauptplatz in Köflach zog ein neues Unternehmen ein: Trotz der Krise in der Baubranche wagten der Köflacher Klaus Jürgen Scheer (37) und sein aus Purgstall an der Erlauf in Niederösterreich stammender Geschäftspartner Manfred Gaßner (45) mit der KJS Bau GmbH den Schritt in die Selbstständigkeit. „Die Baubranche ist aus dem Tal heraußen, es geht in ganz langsamen Schritten bergauf“, ist Gaßner überzeugt.