Bereits zum dritten Mal wurden Volksschulkinder aus dem Bezirk in die Stadtsäle Voitsberg eingeladen, um einige Unternehmen und Vereine aus der Region kennenzulernen. Rund 250 Kinder nahmen an dem von der Regionalmanagement Steirischer Zentralraum GmbH initiierten Projekt teil und konnten am Dienstag und Mittwoch viele Tätigkeiten ausprobieren: So konnten sie zum Beispiel in die Uniform der Freiwilligen Feuerwehr schlüpfen, bei den Stationen von Blumen Plettig, dem Obst- und Gartenbauverein Bezirk Voitsberg und der Berg- und Naturwacht Köflach allerlei Pflanzen und Bäume kennenlernen und bei einer Friseurstation Zöpfe flechten. Auch das Hämmern, Bohren und Bemalen von Holzhäuschen bei den Stationen des Baumarkts Vogl und der Tischlerei Maurer machte den Kindern sichtlich Spaß.