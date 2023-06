Polizistin, Pilot oder doch lieber was die Mama und der Papa machen? Die Frage, was sie später einmal werden möchten, beschäftigt Kinder schon im Volksschulalter. Darum initiierte das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum am Dienstag und Mittwoch zum zweiten Mal ein Volksschulprojekt zur Bildungs- und Berufsorientierung. An den beiden Tagen erhielten Volksschulkinder Einblick in verschiedene Berufe. Unter dem Motto "Meine Zukunft, meine Arbeitswelt, mein Bezirk" erfuhren die jungen Teilnehmer, was die Lebens- und Arbeitswelt in der Weststeiermark zu bieten hat.