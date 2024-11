Erst vor wenigen Monaten wurde das Quartier West in Söding eröffnet. Das von Unternehmer Stefan Wimmer (Holzbau-Shop) errichtete Gebäude beherbergt unter anderem einen Gastrobetrieb und die Unternehmen Selmo und Lukmann Consulting, auch Räumlichkeiten für Seminare sind vorhanden. Am Freitag setzten unter anderen Wimmer, Martin Buchegger von der Firma Häny, Gerhard Fuchs von Fliesen Schadler, Bürgermeister Erwin Dirnberger den Spatenstich für das Folgeprojekt. 80 Meter lang und 18 Meter breit wird das Quartier West 2 werden. „Wie alle unsere Bauten wird es wieder ein Zero-Emission-Projekt, quasi energieautark“, sagt Wimmer. Dafür sorgen neben der Niedrigst-Energie-Bauweise auch eine große Photovoltaik-Anlage. Eine eigene Energiegemeinschaft für das Projekt wurde gegründet, so können mehrere Teilnehmer gemeinsam Strom produzieren und verwerten.