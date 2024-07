Mit einem Soft Opening hat Christian Terler das Lokal im Quartier West in Söding-St. Johann eröffnet. „Wir haben keine Werbung gemacht und hatten nur eine interne Eröffnungsfeier. Wir wollen es langsam aufbauen“, erklärt der gelernte Koch aus Kaindorf bei Hartberg, der auch das Kulturhauscafé und die Freibadkantine in Bad Waltersdorf betreibt. Kunden hat der Gastronom trotzdem schon viele, denn das Restaurant ist direkt in den Gewerbepark, zu dem auch das Quartier West gehört, integriert. „Für mich ist das bereits die dritte komplette Neueröffnung“, erzählt der Oststeirer, der einst in einer Therme und einem großen Thermenhotel als Koch und Küchenchef Erfahrung gesammelt hat.