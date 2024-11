„Wir leben in einer Welt, in der Gewalt vermeintlich nicht vorkommt, die Wirklichkeit ist aber ganz anders“, betonte Landesrätin Doris Kampus am Mittwoch bei der Eröffnung des neuen Gewaltschutzzentrums im Haus des Lebens in Voitsberg. In der Steiermark ist es mit Graz bereits der achte Standort. Über die Grazer Hotline (0316) 77 41 99 können sich Opfer von Gewalt niederschwellig, vertraulich und kostenlos Hilfe holen, und das nun auch explizit im Bezirk Voitsberg.