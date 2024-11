Edelschrott ist ein guter Boden für Unternehmen – wenn es nach der Wirtschaftskammer geht, sogar ein goldener. Die Marktgemeinde erfüllt alle Kriterien, um die kommunale Wirtschaft zu fördern und die Gemeinde als nachhaltigen Wirtschaftsstandort zu stärken. Am Dienstag, dem 5. November, überreichten Regionalstellenobmann Peter Sükar und Regionalstellenleiter Lukas Kalcher und Vizepräsident Andreas Herz seitens der WKO das Zertifikat für unternehmerfreundliche Gemeinden an Bürgermeister Georg Preßler. „Wir sind froh, dass wir mit über 90 Klein- und Einzelunternehmen sehr breit aufgestellt sind und in unserer Gemeinde gute Rahmenbedingungen bieten können“, freut sich der Ortschef.