Die WKO-Regionalstelle Voitsberg lud die Unternehmer und Unternehmerinnen der Gemeinden Söding-Sankt Johann, Mooskirchen, Ligist, Krottendorf-Gaisfeld, Stallhofen und Geistthal-Södingberg kürzlich zu einem Wirtschaftsfrühstück, diesmal zum „Pichlingerhof“ in Söding-Sankt Johann ein. 60 Unternehmerinnen und Unternehmer folgten dieser Einladung. Die WKO bot eine Plattform für Networking und die Möglichkeit zur persönlichen Kontaktaufnahme mit Funktionären und Mitarbeitern der Wirtschaftskammer. Vizepräsident Andreas Herz informierte über das neue „Center of Excellence“ (WIFI Graz), dessen erste Ausbaustufe bereits fertig ist und eröffnet wurde sowie über den derzeitigen Neubau der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) mit dem neuen Gesundheitszentrum.

An die Firma IHP Industrieanlagen- und Handelsgesellschaft m.b.H. in Muggauberg überreichte Vizepräsident Herz die Ehrenurkunde der WKO Steiermark für 40-jährige Selbständigkeit und gratulierte auch im Namen von Präsident Josef Herk Ferdinand und Elfriede Pfeifenberger sowie deren Tochter Elfriede herzlich zu diesem Jubiläum. Auch Bürgermeister Franz Feirer gratulierte seitens der Gemeinde Stallhofen.

WKO-Branchentreff der Fahrzeugtechniker und Fahrzeughändler

Kürzlich lud auch WKO-Bezirksmeister Markus Scheer zur Bezirksversammlung der Fahrzeugtechniker und Fahrzeughändler und zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer besuchten die Veranstaltung in der WKO-Regionalstelle in Voitsberg. Highlights waren die Berichte von Landesinnungsmeister Thomas Marichhofer und Landesgremialobmann Klaus Edelsbrunner über aktuelle rechtliche Themen, Entwicklungen und Trends in der Branche.