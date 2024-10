Nach dem großen Erfolg bei der Verleihung des Trigos im Vorjahr, bei der die Firma sozKom den Preis in der Kategorie „Mitarbeiter*innen-Initiativen“ entgegennehmen durfte, freut sich das Team der Firma mit Sitz in Krottendorf-Gaisfeld über die nächste Auszeichnung: Die beiden Geschäftsführerinnen Kathrin Stern und Rita Resch wurden beim „EY Entrepreneur Of The Year“ in der Kategorie „Social Entrepreneur“ ausgezeichnet. Die Awards wurden am vergangenen Freitag in der Hofburg in Wien verliehen.

Kathrin Stern nahm den Award in der Hofburg entgegen © EY

SozKom unterstützt Menschen in schwierigen Lebenslagen und bietet soziale Dienstleistungen an. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine einzigartige, patentierte Organisationsstruktur aus: Entscheidungen werden nach dem Prinzip der sogenannten sozKomkratie im Konsent getroffen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen dabei wesentlich zu unternehmensrelevanten Entscheidungen bei. „Wir glauben daran, dass eine faire und wertschätzende Zusammenarbeit das Fundament für nachhaltige und positive Entwicklungen bildet. Die Prinzipien der Gemeinwohl-Ökonomie bieten uns eine gute Grundlage, um gesellschaftliche Veränderungen aktiv mitzugestalten und individuelle Stärken zu fördern. Bei sozKom gelingt es uns, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder Mensch sein volles Potenzial entfalten kann – zum Wohle einer gelingenden Gesellschaft und Wirtschaft“, so Kathrin Stern.

Die Entrepreneure und Entrepreneurinnen des Jahres © EY

Den Award sehen Stern und Resch als Anerkennung ihrer Arbeit und als Bestätigung, dass soziales Engagement und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen. „Es zeigt uns, dass unser Ansatz, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, nicht nur gesellschaftlich notwendig, sondern auch zukunftsweisend ist“, ergänzt Rita Resch.