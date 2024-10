Ganz Hirschegg atmete auf, als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass Martina Pöschl die „Nah & Frisch“-Filiale in Hirschegg weiterführen wird. Mit viel Leidenschaft und einem Gespür für regionale Produkte macht sie den täglichen Einkauf zum angenehmen Erlebnis. „Der ganze Ort ist froh, dass es weitergeht, und ich am allermeisten. Wenn die Kundinnen und Kunden lieben, was ich anbiete, dann macht das Arbeiten doppelt so viel Spaß“, erzählt die Nachfolgerin stolz.

Für ihr Engagement wurde Pöschl nun für den „Follow me Award“ der WKO Steiermark für den Bezirk Voitsberg nominiert. Noch bis 31. Oktober kann täglich für den zukünftigen Nachfolger des Jahres abgestimmt werden. „Martina Pöschl hat mit ihrem frischen Schwung nicht nur das Sortiment erneuert, sondern auch das Herz des Geschäfts. Ihre Begeisterung für regionale Produkte und ihr Engagement für die Gemeinde machen sie zu einer herausragenden Unternehmerin“, sagt Lukas Kalcher, Regionalstellenleiter der WKO Voitsberg.

Hausgemachte Köstlichkeiten statt Tiefkühlpizza

„Das Geschäft war immer schon ein Treffpunkt für die Einheimischen“, erklärt Pöschl. „Die Herausforderung liegt darin, die Jugend zurück ins Geschäft zu holen. Tiefgekühlte Pizza gibt es überall, aber wenn es um hausgemachte Köstlichkeiten geht, haben wir definitiv die Nase vorn.“ Eine anspruchsvolle Aufgabe, die Pöschl mit ihrem Team entschlossen angeht. Die engagierte Nachfolgerin weiß jedenfalls, worauf es im Handel ankommt: „Ich möchte, dass man gerne bei uns einkauft. Neben frischen, hochwertigen Lebensmitteln und selbstgemachten Spezialitäten legen wir großen Wert auf eine warme, einladende Atmosphäre, in der sich jeder willkommen fühlt.“