Gute Nachrichten für den Tourismus in der Lipizzanerheimat: Das ehemalige Hotel Herold in Maria Lankowitz wurde neu eröffnet. Geschäftsführerin Danja Herold haucht dem Hotel neues Leben ein. Seit 2. Jänner ist das Unternehmen namens „Garni Hotel Danja Herold e.U.“ als Frühstückshotel in Betrieb. Das Hotel verfügt über 27 Zimmer, teilweise mit Balkon, Gratis-WLAN sowie kostenlose Besucher-Parkplätze.