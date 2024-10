Rund 100 regionale Wirtschaftstreibende versammeln sich jedes Jahr im April, um auf der Leistungsschau Lipizzanerheimat sich und ihr Angebotsportfolio zu präsentieren. Seit Februar 2014 ist Georg Reschen aus Rosental an der Kainach, Inhaber der Marketing-Agentur NO SUN in Graz, Obmann des gemeinnützigen Vereins Leistungsschau Lipizzanerheimat, der die regionale Wirtschaftsmesse seit knapp sechs Jahrzehnten veranstaltet. Am Donnerstag verkündete der Unternehmer via Aussendung, dass er „nach langem Grübeln und vielen Gesprächen“ beschlossen habe, mit der Leistungsschau im kommenden Jahr eine Pause einzulegen.