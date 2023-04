Seit zehn Jahren ist Georg Reschen Obmann des gemeinnützigen Vereins „Leistungsschau Lipizzanerheimat“. Dieser richtet die gleichnamige Messe, die von 28. April bis 1. Mai zum 54. Mal stattfindet, aus. Vorgänger Werner Eisl „hat die Latte sehr hoch gelegt. Es muss aber eine Überführung des Konzepts in das 21. Jahrhundert stattfinden“, meinte der Unternehmer bei seinem Amtsantritt. Was er damit meint, zeigt der sechsfache Familienvater und Chef der Marketing-Agentur NOSUN mit Sitz in Graz auch heuer: Es gibt ein Podcast-Studio auf der Leistungsschau sowie einen Videoschwerpunkt rund um die Messe.