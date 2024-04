Seit einem Jahr tüftelt und organisiert Georg Reschen, Obmann des Vereins Leistungsschau Lipizzanerheimat, an der regionalen Messe, die von 26. bis 28. April in und rund um Volksheim und Sporthalle in Köflach über die Bühne geht. Vor allem die vielen Neuerungen haben in der Vorbereitung viel Kraft gekostet, erzählt Reschen: „Es war von Anfang an klar, dass die Kosten für teilnehmende Betriebe massiv gesenkt werden.“ Um mindestens 100 Euro und bis zu 20 Prozent der Gesamtkosten zahlen Aussteller heuer weniger. „Dieses ,Budgetloch‘ musste natürlich gestopft werden. Vor allem die Stadtgemeinde Köflach, das Land Steiermark, die LAG Lipizzanerheimat und die WKO sind hier eingesprungen“, bedankt sich Reschen.