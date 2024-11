Manche Menschen, die vor Gericht sitzen, würden das Rad der Zeit liebend gern zurückdrehen. So auch dieser junge Mann, der wohl unweigerlich an jenen Moment denken muss, als er mit seiner Begleitung im Auto saß, um einen Ausflug zum Schwarzbeerbrocken im Bezirk Voitsberg zu machen. „Wir haben aber leider die Einfahrt verpasst, sind suchend weitergefahren und haben an der nächsten Liegenschaft umdrehen wollen.“ Plötzlich krachte es. Und vom Schwarzbeerbrocken konnte keine Rede mehr sein.