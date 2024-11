Die Elektrotechnik begleitet Dominik Kassar schon sein halbes Leben lang. 13 Jahre war der Köflacher als Facharbeiter tätig – bis er sich einen Lebenstraum erfüllte und sein eigenes Unternehmen gründete. Anfang Oktober eröffnete er seine eigene Firma in der Judenburgerstraße 258a. In der Garage seines Wohnhauses begann er schon früh, das Wissen seiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung in die Praxis umzusetzen.