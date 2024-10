Der gebürtige Weststeirer Mario Reiner leitet als Eigentümer eine PR-Agentur, die mit 1. Oktober von der Allegria PR & Events in die Allegria Communications GmbH umfirmiert wurde, ein Team von sechs Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Aus Platzgründen erfolgte im September auch der Umzug in ein größeres Büro. „Aus einer klassischen PR- und Eventagentur hat sich über die Jahre eine umfassende Marketing- und Werbeagentur entwickelt. Neben PR bieten wir Mediaplanung, sowohl klassisch als auch online, Digital- und Onlinemarketing sowie Multimedia-Dienstleistungen an“, beschreibt Reiner das breite Spektrum an Tätigkeiten. Im kommenden Jahr wird bereits das 25. Bestandsjubiläum des Unternehmens gefeiert.