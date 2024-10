Der Kleine nette Laden am Voitsberger Hauptplatz ist längst eine Institution geworden. Ursprünglich von drei Damen gegründet, führt mittlerweile Isolde Hörandner (51) das Geschäft im Alleingang. Seit Monaten stand im Raum, dass sie mit ihren Kerzen und Accessoires an anderer Stelle am Hauptplatz weitermacht, „doch diese Pläne sind jetzt endgültig vom Tisch“, stellt sie klar. Fest steht dafür: „Von 10. bis 29. Oktober bleibt das Geschäftslokal wegen Umbaus geschlossen“.