Wir erwischen Isolde Hörandner an einem Dienstag, ihrem freien Tag. "Da komme ich am leichtesten zum Reden." In ihrem "Kleinen netten Laden" tummelt sich ansonsten die Kundschaft, denn die Anfragen reißen nicht ab. Natürlich nicht, schließlich hat sie sich mit selbst gestalteten Kerzen und Deko-Schmuck auf "Evergreen"-Themen wie Taufen, Hochzeiten und Ähnliches spezialisiert.