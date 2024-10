Heuer laden „die Sandler“ ein letztes Mal zum beliebten Sänger- und Musikantentreffen in das Volkshaus in Bärnbach ein. Am Samstag, 9. November, singen und musizieren ab 19.30 Uhr gemeinsam mit den Sandlern die Gruppen „vielsaeitig und knopfat“ aus Oberösterreich, „Quarinthia“ (Kärntner in Graz), „Mooswieser Tanzlmusi“ (Salzburg, Kärnten und Bayern) sowie Harmonikavirtuose Simon Gspurning (Steiermark). Die Moderation übernimmt Paul Reicher.