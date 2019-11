Seit mehr als 30 Jahren stehen fünf Weststeirer als die „Sandler“ auf der Bühne. Genug von der Musik haben sie aber noch lange nicht. Am Samstag, dem 9. November, laden sie zum "Alpenländischen Sänger- und Musikantentreffen" nach Bärnbach ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit 30 Jahren singen die fünf Weststeirer zusammen als die „Sandler“ © Karl Mayer

Zusammenstehen und Ansingen – so könnte man die Entstehungsgeschichte des Gesangsquintetts „Die Sandler“ beschreiben. Die musikalische Reise der fünf Sänger hat vor 30 Jahren begonnen. Nach Veranstaltungen oder bei Treffen im Gasthaus stimmten die Weststeirer oft gemeinsam spontan Lieder an. Bald entstanden daraus ernsthafte Proben beim „Sandwirt“ in Köflach.