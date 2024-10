Ein Ort, den Jugendliche aktiv mitgestalten können. Seit vier Jahren betreibt Jugend am Werk Steiermark den Jugendtreff „TimeOut“ in Voitsberg. Im Vergleich zu anderen Jugendzentren in der Steiermark zeichnet sich das TimeOut durch einen hohen Anteil an weiblichen und divers definierten Jugendlichen aus. „Wir sind besonders stolz auf die Reichweite des Zentrums“, erklärt Elke Maurer, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin im Bereich Kinder, Jugend und Familie bei Jugend am Werk Steiermark. „2023 erreichten wir noch zehn Prozent der Jugendlichen im Bezirk, 2024 waren es bereits 21 Prozent. Das zeigt, dass unsere Strategie, das Angebot gemeinsam mit den Jugendlichen weiterzuentwickeln, erfolgreich war.“