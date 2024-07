Wer in diesen Tagen beim Jugendtreff TimeOut“ am Voitsberger Hauptplatz vorbeispaziert, sieht ein neues, farbenfrohes Kunstwerk. Die Außenwände des Jugendzentrums bei der Passage zur alten Feuerwehr wurden in der letzten Woche mit einem großen Wandbild verziert. Der bildende Künstler Manuel Gorkiewicz hat dieses in enger Zusammenarbeit und nach den Wünschen der Jugendlichen gestaltet. Dem Entwurf gingen viele Besuche und Gespräche der Jugendlichen mit dem in Wien lebenden Künstler voraus. Dabei ging es sowohl um individuelle Vorlieben als auch um Weltanschauungen.