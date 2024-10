Dass der Biobauer Christian und die Zahnarztassistentin Bianca ein eingeschworenes Team sind, musste Hofdame Becci schon neidlos anerkennen – sie hat die Koffer gepackt und reiste noch vor dem Ende der Hofwoche ab. Doch die traute Zweisamkeit am Hof in Maria Lankowitz wurde durch die Ankunft von Johanna, die krankheitsbedingt erst mit Verspätung eintraf, jäh unterbrochen. Auch wenn die dritte Hofdame betonte, dass Bianca keine Konkurrentin für sie sei, war die Stimmung beim Hoffest unterkühlt. Es kam zu gegenseitigen Sticheleien, für Bianca war es eine Grundvoraussetzung, dass Christian Johanna zügig heimschicken muss. „Sonst bin ich weg.“

Und tatsächlich: Am nächsten Tag hatte auch Johanna ihre Koffer gepackt, obwohl das Hoffest für sie „Bombe“ gewesen war, wie sie sagte. „Die Stimmung ist für mich gekippt, als ich Christian um 3 Uhr in der Früh gebeten habe, dass er mir mein Zimmer zeigt“, erklärte sie ihren Entschluss, zu gehen. Das habe Bianca dem Weststeirer verboten und kurzerhand selbst übernommen, „sie gestattet es nicht, dass er mit zwei Damen Spaß hat, Bianca war völlig aufgelöst und ist mich angegangen“, so Johanna.

Bei Christian und Bianca knistert es schon © Nina Marchel

Drama ist „übertrieben“

Christian zeigte sich sichtlich überrascht von dem Abschied. „Dass Johanna abgereist ist, ist verständlich, ich verstehe mich mit Bianca richtig gut, aber das Drama, das jetzt aufkommt, ist ein bisschen übertrieben.“ In Biancas Version der Ereignisse kommt die 38-Jährige selbst besser weg, denn „Johanna hat gemerkt, dass wir uns gut verstehen und gesagt, sie will sich da nicht einmischen. Als sie Christian trotzdem in Beschlag genommen hat, bin ich in die Offensive gegangen.“ Sie war sich jedenfalls keiner Schuld bewusst. „Ich finde nicht, dass das eifersüchtig ist, sondern ich hab einfach das gemacht, warum ich da bin.“

Auch Christian hat die Situation anders wahrgenommen, bedankt sich aber bei Johanna, dass sie die Anreise für den kurzen Aufenthalt auf sich genommen hat. Diese lässt sich nicht mehr umstimmen: „Für mich ist die Sache gegessen, ich fahre.“

Es kommt zum ersten Kuss

Wieder zu zweit, haben Christian und Bianca das Drama schnell überwunden. „Jetzt schauen wir wieder nach vorne und nicht mehr zurück. Ich habe selten so eine hinterlistige Frau kennengelernt, ich wünschte mir die Rebecca wieder zurück“, ist Bianca doch froh, wieder die einzige Hofdame an Christians Seite zu sein. Jetzt haben sie „freie Bahn“ und wollen die Zweisamkeit genießen. Ausgerechnet als es bei der Arbeit mit dem Hochdruckreiniger „heiß“ wird, kommt es zum ersten Kuss. Der Startschuss für eine gemeinsame Zukunft ohne lästige Nebenbuhlerinnen?

Die nächste Folge von „Bauer sucht Frau“ wird am 16. Oktober (Mittwoch) um 20.15 Uhr auf ATV ausgestrahlt. Beim Streamingdienst „Joyn“ kann die achte Hofwochenfolge bereits gestreamt werden.