Da ist was los im beschaulichen Maria Lankowitz. (S)Tierisch geht es auf dem Hof von Biobauer Christian zu, der vergangene Woche die Zahnarztassistentin Bianca (38) und die Buchbinderin Bianca (40) aus dem deutschen Hessen willkommen heißen durfte. Um die Qualitäten der Bewerberinnen als Landwirtinnen zu testen, steht ein Besuch auf der Weide bei Stier Balu und seinen Kühen an. Doch Becci hat Angst: „Trotzdem möchte ich unbedingt rein.“ Sie übersteigt nach Christian und Bianca ebenfalls den Zaun, ergreift nach wenigen Sekunden aber wieder die Flucht, weil Balu auf sie zukommt. „Ich muss mich erst einmal kurz annähern“, sagt Becci, was Christian zum Lachen bringt: „Keine Angst, der tut nix.“ Davon ist auch Bianca überzeugt, die gleich auf Körperkontakt – mit den Rindern – geht. „Und wenn Christian sagt, der Stier tut nix, dann ist eh er schuld, wenn doch etwas passiert“, meint die Zahnarztassistentin lachend.

Prosecco trinken und Koffer packen

Das Lachen war Bianca zuvor vergangen, als Becci den Bauern zu einem Prosecco unter vier Augen eingeladen hatte. Geprickelt hatte dabei aber wohl nur das alkoholhaltige Getränk, denn kurz darauf packt die Deutsche ihre Koffer: „Ich ziehe es vor, abzureisen. Es ist einfach keine Anziehung da, obwohl Christian supertoll ist. Ich mache Platz, damit die beiden wirklich die Chance haben, sich besser kennenzulernen.“ Bianca und Christian, die währenddessen auf der Wiese die Sonne genießen, zeigen sich vom Entschluss überrascht. „Danke, dass ich dich kennenlernen durfte“, umarmte der Nebenerwerbslandwirt beim Abschied Becci noch einmal. Damit, dass er Bianca in den Pool wirft, startet die Hofwoche zu zweit. „Ich habe eine tolle Frau hier. Wir haben richtig Spaß und ich freue mich auf die restliche Woche.“

Mit Bianca und Johanna lässt sich Christian auf eine Schnapsverkostung ein © ATV

Auch Kribbeln verspüren beide schon. „Und wenn man zu zweit ist, fühlt man sich nicht mehr so gehemmt. Das hat schon mit der Zweisamkeit zu tun“, meint Bianca. „Nicht nur das Feuer hat geknistert, glaube ich“, resümiert die Hofdame am Ende des ersten romantischen Abends zu zweit beim Grillen am Lagerfeuer. „Die Blicke werden intensiver und die Gefühle werden inniger. Doch für Berührungen ist es noch zu früh“, bremst Christian etwas.

Zweisamkeit wird jäh unterbrochen

Eingebremst wird dann auch die Zweisamkeit. Denn nun taucht die wegen einer Krankheit anfangs verhinderte Hofdame Johanna doch noch auf. „Außer der Haarfarbe haben wir nicht viel gemein“, geht Bianca gleich auf Angriff. Christian will sie nicht mehr aus den Fängen lassen: „Vielleicht steckt ja eine Bäuerin in mir und ich weiß es noch nicht.“ Das Angebot, länger zu bleiben, hat ihr der Hofherr jedenfalls schon gemacht. Allerdings noch vor dem Eintreffen der dritten Hofdame.