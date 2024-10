Neue Geschmackswelten erschließen, die Gerichte perfekt in Szene setzen und „ganz nebenbei“ mit ihrem Hobby-Foodblog „Amore am Teller“ beim „Austria Food Blog Award“ in zwei Kategorien nominiert werden: Die Hobbyköchin und Pädagogin Johanna Plos aus Maria Lankowitz kann auf ihren Erfolg zu Recht stolz sein.