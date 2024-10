Innovationsgeist beweisen Manuel und Sabrina Mauerhofer von den Tortenkomponisten in Söding-St. Johann. Zwar habe man sich „lange gegen die Installation einer Bankomatkasse gesträubt“, nun sei man bei der Einführung aber gleich einen ganzen Schritt weiter gegangen, erzählt Manuel Mauerhofer: „Wir haben selbst auch Kryptos und die Nachfrage für solche Bezahlmethoden steigt immer mehr. Deswegen haben wir gleich alles mitinstalliert.“ So kann man seit wenigen Wochen den Kuchen oder das Eis nicht nur per Bankomatkarte bezahlen, sondern auch mittels Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und BTC Cash. „Man braucht nur eine ,Lightning Wallet‘-App wie Wallet of Satoshi, Strike, Zeus oder Alby am Handy und kann sekundenschnell bezahlen.“ Während die Bezahlung per Bitcoins kostenlos ist, wird für andere Kryptowährungen eine geringe Transaktionsgebühr, die sogenannte Gas Fee, abgezogen.