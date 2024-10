Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der „Halle für Alle“ – der Veranstaltungshalle im beschaulichen Dorf Geistthal – haben die Mitglieder des Vereins „Halle für Alle“ eine Reihe von hochkarätigen Veranstaltungen organisiert. Nach dem erfolgreichen Oberkrainer-Frühling im Mai wird am Sonntag, dem 6. Oktober, zum Erntedankfest eingeladen.

Um 10 Uhr findet die Segnung der Erntekrone beim Dorfbrunnen statt, anschließend kommt es zum festlichen Einzug in die Halle für Alle zum Jubiläumsgottesdienst. Für 12 Uhr hat Bischof Wilhelm Krautwaschl seinen Besuch angekündigt, der sich im Oktober zwei Wochen lang Zeit nimmt, um den Seelsorgeraum Voitsberg zu visitieren.

Holländer auf Heimatbesuch

Die Feier wird vom Musikverein Geistthal musikalisch umrahmt sowie von einer Gastkapelle aus Holland: dem Musikverein OLTO Loenen GLD mit dem ehemaligen Stabführer Gustl Steinkellner, der seine Wurzeln in Geistthal hat. „Er ist in Geistthal geboren und hat seinen Lebensmittelpunkt aus beruflichen Gründen nach Holland verlegt“, erzählt Johann Schweighart, Obmann des Vereins „Halle für Alle“. Bei seinem Heimatbesuch hat Steinkellner mit seiner Musikkapelle auch ein Konzert auf den Kasematten in Graz geplant.

Die prächtige Erntekrone wurde von der örtlichen Landjugend und der Frauenbewegung gestaltet. Für das leibliche Wohl bis hin zu Kastanien und Sturm ist gesorgt.