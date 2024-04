Schulbälle, Hochzeiten, Konzerte oder die Beachparty und das Fest „Spitzbuam und Lausmenscha“ der Landjugend. Seit 20 Jahren ist die „Halle für Alle“ in Geistthal Schauplatz vieler Veranstaltungen. „Früher gab es nirgendwo in der Umgebung eine größere Veranstaltungshalle, in die man bei Regen ausweichen konnte. Deshalb haben sieben örtliche Vereine in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Bevölkerung die Halle auf die Beine gestellt“, erinnert sich Johann Schweighart, Obmann des Vereins „Halle für Alle“.