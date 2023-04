Es rumort in Geistthal-Södingberg, und zwar im positiven Sinn. Das liegt nicht daran, dass Bürgermeisterin Klaudia Stroißnig (ÖVP) ein Faible für Fotografien der beiden Ortsteile hat und damit regelmäßig die neue Gemeindehomepage schmückt. Nicht nur. "Es liegt vor allem daran, dass viele Menschen unseren Ort wieder in den Fokus rücken und etwas unternehmen wollen, damit es auch in Zukunft bei uns so lebenswert ist".