Starke Regelschmerzen, psychische Belastung und viele Arzttermine – aber keine Diagnose. Das ist die Geschichte vieler Frauen, die von Endometriose betroffen sind. Schätzungen zufolge leidet jede zehnte Frau im fortpflanzungsfähigen Alter unter dieser Unterleibserkrankung. In Österreich gibt es jährlich etwa 4000 Neuerkrankungen. Einen authentischen Einblick in die Erkrankung gibt der Dokumentarfilm „nicht die regel“, der im Rahmen einer Bezirkstour des Gesundheitsfonds Steiermark in Kooperation mit dem Dachverband der Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstelle mit dem Verein „akzente“ kürzlich in Maria Lankowitz präsentiert wurde.