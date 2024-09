Die Filmpremiere des neuen Gamskrimis mit dem Södinger Andreas Ortner und Markus Perner aus Leibnitz in den Hauptrollen war die Auftaktveranstaltung in den XXL Kulturherbst in der Steinhalle Lannach. Die Halle war mit nahezu 600 Besuchern restlos voll und die Stimmung dank musikalischem Einheizer Willi Pichay und Event-Moderator Daniel Düsenflitz bereits vor dem Start des zweiten Teils der Comedy-Krimi-Reihe am Kochen.