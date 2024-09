„Ein Programm, das nicht nur für die Bewohner von Lannach, sondern auch für die gesamte Region interessant ist.“ So beschreibt Gemeinderat und Kulturausschuss-Obmann Martin Niggas den Kulturherbst XXL 2024 in der Steinhalle Lannach, der am 13. September mit einer ganz besonderen Veranstaltung eröffnet wird. Regisseur und Kameramann Johannes Strunz alias John Pebblestone von Rockaut Film aus Bad Gams und die Hauptdarsteller Andreas Ortner aus Söding-St. Johann und Markus Perner aus Leibnitz laden zur Premiere der zweiten Folge des Gamskrimi, bei dem auch Jazz Gitti mitspielt – und auch der erste Teil wird gezeigt. Den hatte das Team im Februar im Dieselkino Lieboch offiziell präsentiert. „Beim ,Gamskrimi‘ handelt es sich um eine Heimatserie, zusammengesetzt aus Comedy und Kriminalfilm. Es ist ein regionales Projekt mit Hollywoodflair“, schildert Strunz. Der dritte Teil ist bereits in Planung und soll im Frühjahr gedreht werden. Jeweils zwei Folgen, die je rund 45 Minuten dauern, seien auch immer so konzipiert, dass sie zu einem abgeschlossenen Spielfilm zusammengeschnitten werden können.