Die regionale Gamskrimi-Filmreihe mit Andreas Ortner aus Söding-St. Johann in der Hauptrolle als Ermittler Charly geht in die zweite Runde. Nachdem Folge 1 große Resonanz bei den Besucherinnen und Besuchern der Vorführungen erfahren hat und alle Veranstaltungen so gut wie ausverkauft waren, geht die weststeirische Comedy-Krimi-Saga weiter. Unter der Produktion von Rockaut sowie Co-Produktion von D4M Entertainment und der Crew rund um Regisseur John Pebblestone wurden von Mai bis Ende Juni in der West- und Südsteiermark die Szenen für Folge 2 gedreht.