Bei strömendem Regen wurden die Freiwilligen Feuerwehren Krems und Gaisfeld am Donnerstagabend, 12. September, um 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall in den Kremser Reihen alarmiert. Ein Pkw war bei rutschigen Fahrbahnverhältnissen gegen eine Steinmauer gekracht. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Kameraden der Feuerwehren Krems und Gaisfeld banden die ausgelaufenen Betriebsmittel, transportierten das Unfallfahrzeug ab und reinigten die Straße. Nach einer Stunde konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Unfälle häufen sich

Laut Feuerwehr ereigneten sich in den Kremser Reihen innerhalb von drei Tagen zwei ähnliche Unfälle. Aufgrund der Wetterlage sei hier besondere Vorsicht geboten. „Aufgrund des angesagten Dauerregens und der gesunkenen Temperaturen am Wochenende möchten wir zu besonderer Vorsicht auf den Straßen allgemein und speziell in den Kremser Reihen aufrufen“, teilen die Florianis auf Facebook mit.