Es ist schon zur Tradition geworden, dass der Bezirk Voitsberg beim Blumenschmuckwettbewerb „die Flora“ hervorragend abschneidet. Am Mittwoch wurde die steirische Blumenpracht bereits zum 65. Mal gekürt. Eine Jury überzeugt sich Jahr für Jahr von der Farbenpracht in den schönsten Dörfern, Märkten, Städten und Gemeinden des Landes. Die Stadt Voitsberg erhielt wie im Vorjahr fünf Floras und damit die höchste Punktebewertung in dieser Kategorie. Bürgermeister Bernd Osprian freut sich und bedankt sich bei seinem Team rund um Bauhofleiter Günther Friedrich für den grünen Daumen: „Vielen Dank an das Team des Bau- und Wirtschaftshofes, ihr seid top!“