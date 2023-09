Im Ortsteil Soboth in der Marktgemeinde Eibiswald, direkt an der Landesgrenze zu Kärnten, fand am Donnerstag, dem 7. September, der 64. Landesblumenschmuckbewerb statt. Auch heuer fanden sich wieder zahlreiche Blumenliebhaber vor Ort ein. Wie es in den letzten Jahren schon zur Tradition wurde, konnte der Bezirk Voitsberg erneut ein blühendes Ausrufezeichen setzen. Die Jurorinnen und Juroren bewerteten die weststeirischen Blumenlandschaften nämlich großzügig.