Am kommenden Wochenende finden im Bezirk gleich mehrere Großveranstaltungen statt. Neben dem Lipizzaner-Almabtrieb in Köflach und Maria Lankowitz am Samstag, dem 7. September und dem Musikwandertag samt Edlseer-Fanwandertag tags darauf gibt es auch einen sportlichen Höhepunkt: Die HSG Bärnbach/Köflach lädt nämlich zu den 3. Jugendhandballtagen ein. Bei dem hochkarätig besetzten Nachwuchsturnier der Altersklasse U14 werden neben der HSG auch RK Varaždin (Kroatien), RK Sviš, die Fivers aus Wien sowie Handball Mödling vertreten sein. Die Niederösterreicher sprangen kurzfristig ein, nachdem die Jugend der ungarischen Mannschaft vom KC Veszprem letzte Woche absagte.