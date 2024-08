„Wir haben mit HSG Lipizzanerheimat nicht nur einen neuen Namen, sondern wollen heute mit der Volksbank Steiermark, meiner Hausbank, auch einen neuen Sponsor präsentierten“, freute sich Präsident und Mäzen Otto Kresch vor dem Unterschreiben des Vertrages. „Der Verein befindet sich im Umbruch, unser Obmann Gerhard Langmann, in dessen Ära 1999 und 2000 der Meistertitel und 2001 der Cupsieg in die Weststeiermark geholt wurde, wird demnächst vom designierten Obmann Adi Kern abgelöst“, verkündete Kresch beim Pressegespräch bei der Firma Xentis in Voitsberg und dankte Langmann für seinen unermüdlichen Einsatz. „Mein Abgang erfolgt nicht ganz freiwillig, es gibt einen medizinischen Grund, weil ich mit dem Herz ein Problem hatte, deshalb möchte ich nicht mehr an vorderster Front, aber sehr wohl unterstützend tätig sein“, sagte Langmann. „Für mich schließt sich heute ein Kreis, weil die Volksbank vor 20 Jahren unser Jugendsponsor im Verein war und jetzt dank Präsident Otto Kresch wieder zurück ist“, so Langmann.