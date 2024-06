Jeder Schlagwurf, Sprungwurf, Hüftwurf oder Dreher, der am Donnerstag zum Torerfolg führte, wurde von begeistertem Jubel begleitet. Und Tore fielen beim Steirischen Mattenhandballcup viele, weshalb die Sporthalle Bärnbach am Vormittag fast durchgehend bebte. 24 steirische Volksschulen haben sich für das Landesfinale in Bärnbach qualifiziert. Der Erfolg unseres Nationalteams bei der Handball-Europameisterschaft 2024 dürfte dazu beigetragen haben, dass mehr Schulen als je zuvor Interesse an der Teilnahme bekundet haben. „Wir sind ans Limit gekommen und mussten sogar Schulen absagen, weil nicht mehr als 24 Teams am Finalturnier teilnehmen können“, freut sich Organisator Didi Peißl, Landessportkoordinator des Steirischen Handballverbandes, über den Handball-Boom.