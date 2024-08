Noch mehr geschwitzt als sonst wurde in den vergangenen Tagen am Saunadeck der Therme Nova. Denn in der Stubalmsauna wurde von Freitag bis Sonntag die 13. Österreichische Sauna-Staatsmeisterschaft im gesunden Wohlfühlaufguss ausgetragen. Die insgesamt 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Austria Trophy mit internationalen Teilnehmern, die aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, Italien, Polen, Slowenien und der Slowakei stammten, brachten in einem individuellen Aufguss die bis zu 40 Saunagäste zum Schwitzen.