Tristach ist der Wohnort der beiden, deren Leidenschaft das Saunieren ist. Aber nicht nur, dass sie selbst gerne den einen oder andere Aufguss genießen. Julia Bircsak und Mario Pramstaller betreiben eine Saunaschule mit dem Namen „Feel good“, und das seit rund zwei Jahren. Eine Bildungsstätte haben die beiden nicht errichtet. Ihren Stützpunkt für ihre Ausbildungstätigkeiten haben sie im Golf Hotel in Lavant und einen in der alten Therme in Leutasch in Nordtirol. Saunapersonal, auch Saunawarte, bilden sich nach der Ö-Norm (SL50) aus. An den Stützpunkten wird vor allem Saunapersonal aus Hotels im Einzugsgebiet auf Vordermann gebracht.

Sonst sind die beiden viel auf Achse. „Wir fahren quer durch Österreich, wenn unser Know-how gewünscht ist“, sagt Mario Pramstaller. Er spricht von einem regelrechten Saunaboom, der sich mittlerweile eingestellt habe. Mehr als 10.000 Kilometer haben sie im Vorjahr für ihre Ausbildungstouren zurückgelegt – in Österreich und in Südtirol. Rund 70 Personen haben von Julia Bircsak und Mario Pramstaller 2023 gelernt.

Ausbildung im ersten Bio Organic Spa Europas

Stolz ist das Duo darauf, dass es vor rund drei Wochen im ersten Bio Organic Spa Europas im Retter Bio Natur Resort in der Steiermark das Saunapersonal ausbilden durfte. „Wir hatten dort die Ehre, die neue, hochmoderne Aufgusskammer zu eröffnen und brachten die Gäste zwei Tage lang zum Schwitzen, Entspannen und Lächeln mit unseren Aufguss-Zeremonien und Anwendungen“, betonen die beiden. Andere Ausbildungsreferenzen sind etwa das Achensee Atoll oder die Felsentherme in Bad Gastein. Fehlt irgendwo ein Saunameister, dann sind sie ebenfalls zur Stelle.

Und weil Bircsak und Pramstaller passionierte Aufgießer sind, treten sie bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften an. Im Vorjahr holten sie sich die Bronzemedaille und sie waren auch schon in der Vorausscheidung für die Weltmeisterschaften.