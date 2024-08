Wenn für die besten Wachler das Sauna-Schweigen gebrochen wird

„Gut Schwitz“ heißt es aktuell in der Therme Nova in Köflach: 22 Saunameisterinnen und -meister aus ganz Österreich und darüber hinaus zeigen bei der Austria Trophy samt Aufguss-Staatsmeisterschaft ihr Können. Bis Sonntag reiht sich Aufguss an Aufguss, dann wird der Sieger bekannt gegeben.